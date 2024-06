PSG : Al-Khelaïfi prend un coup de pression en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remonté contre Nasser Al-Khelaïfi et sa gestion du cas Kylian Mbappé ces dernières années au PSG, Daniel Riolo ne cesse de clasher le président du club de la capitale. Et en direct sur RMC Sport jeudi soir, l’éditorialiste a remis un coup de pression à Al-Khelaïfi en indiquant clairement qu’il allait continuer à le dénigrer.

Le feuilleton est désormais terminé : Kylian Mbappé a finalement quitté le PSG libre et vient de s’engager pour cinq ans avec le Real Madrid, alors que le club merengue lorgnait sur l’attaquant français depuis de nombreuses années. Nasser Al-Khelaïfi semble d’ailleurs avoir eu plus d’une fois l’occasion de vendre Mbappé au Real, ce qui a le don d’agacer encore plus Daniel Riolo.

Mercato : Le PSG boucle son premier transfert, la liste s’élargit https://t.co/dhQOimDwfB pic.twitter.com/gooYgyMo85 — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

« Une gestion moisie »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Riolo a sèchement taclé le président du PSG pour sa gestion du cas Mbappé ces dernières années : « C'est le seul président qui laisse gratuit un joueur qui valait peut-être 180M€, avec une gestion moisie. Mais c'est parfait, la com' fonctionne puisqu'une très grande majorité des supporters du PSG sont derrière lui ».

« Je continuerai »