Mbappé : Al-Khelaïfi a tout gâché, il va faire couler le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La sortie de Kylian Mbappé en conférence de presse mardi, n’en finit plus de faire parler. Il faut dire que le nouvel attaquant du Real Madrid a réglé ses comptes avec Nasser Al-Khelaïfi. Et pour Daniel Riolo, c’est totalement logique puisqu’il estime que le président du PSG est à l’origine des problèmes du club.

En conférence de presse mardi, au lendemain de l'officialisation de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a eu des mots très forts à l'encontre de Nasser Al-Khelaïfi. Bien qu'il ne cite pas directement le président du PSG, l'allusion est très claire. Mais cela ne choque pas Daniel Riolo, qui n'est pas tendre non plus à l'égard du dirigeant qatari.

Transferts - PSG : Mbappé a eu très chaud ! https://t.co/0pK8oxikRW pic.twitter.com/NlKcAfkDDH — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

«Ce président, totalement incompétent, a foutu en l'air toute la saison du PSG»

« Luis Enrique a obéi aux ordres, et Mbappé ne lui en veut pas d'avoir obéi aux ordres. J'ai toujours dit qu'il avait obéi aux ordres et beaucoup ont voulu me faire croire que c'étaient des choix sportifs. Sur le plan sportif, Mbappé n'était pas étincelant, mais il n'y avait personne de meilleur que lui. Au lieu de faire ce que j'ai toujours réclamé, à savoir le mariage de saison, ils lui ont pourri la saison. Et au final, ça me laisse encore plus de regret parce que contre Dortmund, évidemment qu'avec un Mbappé au top tu dois passer et qu'il n'en a rien été », s'emporte le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Voilà où nous emmène le président qui est en train de tuer ce club»