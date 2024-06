Le PSG répond séchement à Mbappé, ça part au clash

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce mardi, Kylian Mbappé en a profité pour lâcher ses vérités au sujet de saison avec le PSG. Et bien qu'il ne cite pas Nasser Al-Khleaïfi, l'attaquant français a clairement critiqué la gestion du président parisien. Ce qui n'a pas plus au club de la capitale qui a rapidement répondu à son futur ex-attaquant.

Officiellement devenu un joueur du Real Madrid depuis lundi soir, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse mardi afin de livrer ses premiers mots. Mais le capitaine de l'équipe de France a surtout évoqué sa saison au PSG, en pointant notamment du doigt la gestion de Nasser Al-Khelaïfi qui l'avait mis à l'écart l'été dernier après son refus de prolonger.

Mbappé fracasse Al-Khelaïfi

« On m'a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l'a dit en pleine face, par médias interposés, on m'a parlé violemment, on me l'a dit. Donc pour moi c'était clair que je n'allais pas jouer. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Sans eux, je n'aurais jamais remis un pied sur le terrain. C'est la stricte. C'est la stricte vérité, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif », lâche le capitaine des Bleus devant les médias.

Le PSG répond à Mbappé