La décision du PSG qui fait trembler l'Italie

Dès l'ouverture du marché des transferts, le PSG devrait annoncer l'arrivée de Matvey Safonov. Cela fera alors un gardien de plus pour Luis Enrique après Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. En ce qui concerne la hiérarchie entre les 3, une grande décision aurait prise à Paris, ce qui ne serait pas pour rassurer du côté de l'Italie. Explications.

Avec Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas et prochainement Matvey Safonov, qui doit arriver, la hiérarchie des gardiens du PSG pour la saison prochaine pose question. Un casse-tête à propos duquel Luis Enrique aurait déjà tranché. Et de quelle manière ! Selon L'Equipe , l'entraîneur du PSG aurait prévenu Donnarumma, Tenas et Safonov qu'il n'y aurait pas de hiérarchie au début de la saison.

Quel temps de jeu pour Donnarumma au PSG ?

Chacun aura donc visiblement sa chance pour le poste de gardien de but du PSG et cela pourrait ne pas faire les affaires de Gianluigi Donnarumma. Alors que l'Italien était le numéro 1 à Paris, il pourrait voir son temps de jeu se réduire. Ce qui inquiète de l'autre côté des Alpes. Selon les informations de La Reppublica , Luciano Spalletti serait préoccupé par la future situation de Donnarumma au PSG.

Un jeu au pied qui fait défaut

Entre Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas et Matvey Safonov, les cartes devraient donc être rebattues au PSG. Pour l'Italien, cela ne sera bien évidemment pas une bonne nouvelle, lui qui n'a pas tout le temps rassuré lors de la saison qui s'est écoulée. Pour Donnarumma, c'est surtout son jeu au pied qui poserait un problème au PSG.