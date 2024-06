PSG : Al-Khelaïfi glisse un tacle à Mbappé en interne ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la fin d'une saison très riche au PSG, qui a réussi le triplé sur la scène nationale, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé une lettre à l'ensemble des salariés du club de la capitale afin de faire le bilan de la saison. Et le président parisien semble ravi de la tournure prise par le nouveau projet du club. Il est facile d'y voir un tacle à peine dissimulé à Kylian Mbappé.

Depuis l'été dernier, le PSG s'est lancé dans un nouveau projet, moins axé sur les stars en se séparant de Neymar et Lionel Messi, tout en confiant son équipe à Luis Enrique. Et cela s'est bien passé pour la première saison puisque le PSG a remporté les trois trophées nationaux tout en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi se réjouit de la saison du PSG et du nouveau projet club dans une lettre envoyée aux salariés du club et que RMC Sport s'est procurée.

«Nous pouvons être extrêmement fiers des réussites de notre institution tant sur le terrain qu'en dehors»

« Nous pouvons être extrêmement fiers des réussites de notre institution tant sur le terrain qu'en dehors », a confié le président du PSG dans un courrier envoyé aux salariés du club, avant d'ajouter qu'il est « particulièrement fier que toutes les équipes sportives soient nourries par les talents exceptionnels issus des académies du club ». Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi se réjouit également de la nouvelle stratégie du club de la capitale.

Un message indirect à Mbappé ?