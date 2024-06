Mbappé a trahi le PSG, il se fait allumer en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Apparu soulagé et souriant en conférence de presse après l'annonce de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a confirmé son nouvel état d'esprit à l'occasion du premier match de préparation de l'équipe de France contre le Luxembourg (3-0). L'ancien attaquant du PSG a brillé et s'est montré particulièrement actif. Ce qui agace sérieusement Jérôme Rothen, qui se sent trahi par le Bondynois.

Lundi dernier, Kylian Mbappé s'est officiellement engagé avec le Real Madrid. La fin d'un très long feuilleton qui a clairement soulagé l'attaquant des Bleus, apparu bien plus souriant le lendemain en conférence de presse. Et dimanche, Kylian Mbappé a confirmé que son état d'esprit avait totalement changé lors de la victoire de l'équipe de France contre le Luxembourg (3-0). Un changement qui agace clairement Jérôme Rothen.

Mercato - PSG : La presse argentine vend la mèche pour le successeur de Mbappé ? https://t.co/47K41nnc7q pic.twitter.com/WINvsiXzXK — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

«C’est juste un problème de respect»

« Tout ce qu’on a vu hier, c’est tout ce qu’on n’a pas vu tout au long de la saison au PSG. Depuis cinq mois, quand Kylian ne fait pas assez d’effort, ce n’est pas un problème d’entraîneur, de dirigeants, de président, de supporteurs… C’est juste un problème de respect », s'indigne l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Je pense qu’il nous a trahis tout au long de la saison»