Surprise, le PSG va boucler une signature en Algérie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'aube de démarrer le mercato estival, le PSG semble vouloir soigner ses relations avec un célèbre club algérien, et ce, pour pouvoir peut-être échanger encore plus à l'avenir. Le club de la capitale chercherait à signer un accord de partenariat avec le Mouloudia Club d'Alger (MCA), meilleur club du championnat algérien, une belle manière de renforcer les liens entre la France et l'Algérie grâce au football.

En achevant cette saison 2023-2024 par un nouveau titre de champion de France, le PSG a tout de même quelques regrets concernant la Ligue des champions. Le club perd également Kylian Mbappé, même si c'était attendu, et pour sortir la tête de ce feuilleton, les dirigeants vont envoyer une délégation en Algérie pour signer un accord avec le Mouloudia Club d'Alger. Le but ? Permettre un peu plus le développement du football dans cette région du monde.

Un partage de compétences

D'après les informations de Fennec Football , la rencontre entre le PSG et les représentants du Mouloudia d'Alger est prévue dans les jours à venir. Le but est de partager des informations les connaissances techniques, afin de permettre aux jeunes talents de progresser en Algérie dans le plus grand club du championnat. Le MCA a en effet remporté le championnat national cette saison et pour la huitième fois de son histoire, après 14 ans de disette.

Un lien à entretenir

Le média précise également que cette nouvelle relation permettra sans doute de renforcer les liens de fraternité entre la France et l'Algérie grâce au développement du football. Le PSG aura peut-être l'occasion de venir piocher quelques jeunes talents dans ce club dans le futur...