PSG : Coup dur pour Zaïre-Emery, son remplaçant a déjà été choisi

La tension monte à l’approche des Jeux Olympiques. Alors que tous les regards sont rivés sur l’Euro en Allemagne pour le moment, Paris accueillera le second tournoi de football de l’été le mois prochain. Si Thierry Henry a dévoilé une liste provisoire le 3 juin, il ne pourra pas compter sur l’ensemble du groupe convoqué. En effet, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas être libéré par le PSG pour la compétition. Mais son potentiel remplaçant serait déjà connu.

Dix jours après la finale de l’Euro, le match d’ouverture du tournoi de football des Jeux Olympiques aura lieu. Évoluant à domicile, les Bleuets de Thierry Henry sont particulièrement attendus. Si l’absence de Kylian Mbappé dans la liste de l’ancien avant-centre était pressentie, le technicien de 46 ans ne devrait pas non plus pouvoir compter sur Warren Zaïre-Emery, qui devrait être retenu par le PSG. Pour le remplacer, celui qui a porté le maillot d’Arsenal devrait faire appel à Andy Diouf.

Warren Zaïre-Emery aux JO, le PSG dit non

D’après les informations de RMC , le PSG s’est opposé à la présence de Warren Zaïre-Emery aux Jeux Olympiques. Le jeune milieu de terrain disputera déjà l’Euro (14 juin - 14 juillet) avec les Bleus de Didier Deschamps, et il pourrait être déjà entamé physiquement avant le début de la saison. Une situation que les Parisiens voudraient éviter.

Andy Diouf à la rescousse ?