Deschamps a fait halluciner un joueur du PSG

Alexis Brunet

Le jeudi 16 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour l’Euro 2024. Une liste qui comportait deux surprises majeures : le retour de N’Golo Kanté et la présence de Bradley Barcola. Un choix légitime pour le second, aux vues de sa saison réussie avec le PSG. Pourtant, il y a quelque temps encore, l’attaquant ne s’imaginait pas du tout faire partie de l’aventure.

Pour l’Euro 2024, Didier Deschamps a décidé de faire appel à quatre joueurs du PSG. Auteur globalement d’une bonne saison avec le club de la capitale, Warren Zaïre-Emery a gagné son billet pour l’Allemagne. En attaque, le sélectionneur a décidé de miser sur Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Bradley Barcola, la surprise de Deschamps

Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani avaient déjà tous été sélectionnés avant la liste pour l’Euro 2024, ce qui n’était pas le cas pour Bradley Barcola. C’est en effet la première fois que l’attaquant du PSG est appelé par Didier Deschamps.

Bradley Barcola ne croyait pas tellement à l’Euro