Barcola : Le PSG a dit non !

C’est une fin de saison en apothéose qu’a vécu Bradley Barcola. Ayant affiché un beau visage depuis le mois de septembre, l’attaquant du PSG a vu Didier Deschamps le convoquer pour disputer l’Euro en Allemagne. Si le joueur de 21 ans est comblé par cette surprise, il ne pourra pas être partout à la fois. Alors que Thierry Henry a fait appel à l’ancien joueur de l’OL pour les Jeux Olympiques, le PSG se serait opposé à sa participation à la compétition.

Bradley Barcola n’imaginait peut-être pas vivre une saison si haute en couleurs l’été dernier. Transféré en toute fin de mercato au PSG, l’attaquant de 21 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Luis Enrique. Le natif de Lyon a pu découvrir la Ligue des Champions, atteignant le dernier carré avec le PSG. Et cerise sur le gâteau, le Français figure dans la liste de Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Mais cette participation au tournoi, qui se déroulera en Allemagne, l’empêchera de disputer les Jeux Olympiques avec les Bleuets de Thierry Henry.

Le PSG ne veut pas voir Barcola enchaîner avec les JO

D’après les informations de RMC , le PSG serait opposé à la participation de Bradley Barcola aux Jeux Olympiques. Alors que la Ligue 1 reprendra ses droits le 18 août, le PSG ne veut pas voir son joueur passer l’été à enchaîner les matchs. internationaux Si les Bleus vont en finale de l’Euro, la compétition se conclurait pour eux le 14 juillet. Le tournoi de football des JO se déroulera quant à lui du 24 juillet au 9 août. Un timing jugé trop serré par les Parisiens pour voir revenir l’ailier gauche dans une bonne condition physique.

