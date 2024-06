Mbappé : Il déballe tout sur son transfert à 180M€ au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2017, le PSG avait réalisé un mercato historique. Le club de la capitale avait ainsi levé la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone qui était de 222M€, avant de devancer une concurrence XXL pour Kylian Mbappé. L'international français est ainsi arrivé à Paris en provenance de l'AS Monaco dans le cadre d'un transfert à 180M€. Une opération à 180M€ évoquée par Olivier Létang, qui a travaillé sur la venue de Mbappé au PSG.

Le Real Madrid, le FC Barcelone... Kylian Mbappé avait l'embarras du choix en 2017 pour son avenir après avoir explosé à l'AS Monaco. Finalement, le crack français a décidé de poursuivre sa carrière en Ligue 1, s'engageant avec le PSG. Le club de la capitale a ainsi raflé la mise, dépensant pour cela 180M€ pour arracher Mbappé au club de la Principauté.



PSG - Zaïre-Emery : Le coup de gueule de Mbappé https://t.co/B63DS220kt pic.twitter.com/D6oS2Bkihi — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

« Vous êtes dans une position de force pour demander des choses »

En débarquant au PSG en 2017, Kylian Mbappé a signé un contrat en or. Comme révélé par l'émission Ligne Rouge , il était question d'un salaire de 18M€ pour sa première saison à Paris. A ce propos, Olivier Létang, ancien directeur sportif du PSG, a expliqué : « J’ai contribué très activement à la venue de Kylian à ce moment là. Vous avez un des plus grands talents au monde, si ce n’est le plus grand talent au monde. Kylian est un joueur hors norme. Les clubs qui le veulent, c’est le Real Madrid, c’est Manchester City, Manchester United, Liverpool, le Paris Saint-Germain. Donc vous êtes dans une position de force pour demander des choses qui sont existantes dans notre activité ».

« A partir du moment où des contrats sont signés, ça veut dire que tout le monde est content »