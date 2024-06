Il provoque une catastrophe avant de signer à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a choisi Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset, ce choix ne suscite pas l'enthousiasme de tout de le monde. A commencer par Jérôme Rothen qui rappelle que le passage du technicien italien à Brighton s'est très mal terminé. L'ancien joueur du PSG parle même de catastrophe.

Bien que l'enthousiasme suscité par la signature de Roberto De Zerbi à l'OM soit immense sur la Canebière, Jérôme Rothen ne partage pas ce sentiment. Ce dernier explique en effet que le technicien italien n'a rien d'un grand coach.

De Zerbi : La surprise est totale pour l’OM https://t.co/Nypv5ty6G4 pic.twitter.com/NUM5sz5qnW — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

«Excusez-moi d’avoir des doutes sur les réelles compétences d’un grand coach comme De Zerbi !»

« Certains grands connaisseurs du football nous disent que c’est un entraîneur fantastique, génial, qui révolutionne le foot. J’ai vu ses équipes jouer très souvent. On ne peut pas dire que c’est les plus grandes en Europe. Je mets de côté le Shakhtar, il a été obligé de partir à cause de la guerre. En Italie, il y a eu de bonnes choses avec Sassuolo mais il finit 8e », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme , avant de poursuivre.

«Ça s’est fini en catastrophe»