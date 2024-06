Mercato : Le PSG donne sa réponse pour cette opération au Brésil

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, après avoir recruté Gabriel Moscardo aux Corinthians pour 22M€, le PSG avait immédiatement prêté le Brésilien au club paulista. Un prêt censé arriver son terme le 30 juin prochain, Moscardo était d’ailleurs attendu à la reprise de l’entraînement du PSG le 15 juillet. Mais Corinthians ne dirait pas non pour conserver le milieu de terrain plus longtemps que prévu, ce qui ne serait pas partagé par le club de la capitale.

Le 15 juillet prochain, le PSG reprendra le chemin de l’entraînement et à cette occasion, Luis Enrique verra de nouvelles têtes. Ça sera d’abord le cas avec Matvey Safonov, première recrue du club de la capitale cet été, et d’autres devraient suivre. Gabriel Moscardo est lui aussi attendu à Paris après avoir été prêté aux Corinthians l’hiver dernier. Le fait est que le club paulista aurait ouvert les négociations avec le PSG pour tenter d’étendre le prêt de Moscardo jusqu’à la fin de l’année 2024.



Mercato : Un ancien de l’OM pour entraîner le PSG ? https://t.co/dppjW6cotr pic.twitter.com/hBCyKi0nic — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

« Moi, je ne sais pas s'il va partir »

Avec quelle équipe Gabriel Moscardo jouera-t-il dans les mois à venir ? Directeur sportif des Corinthians, Fabinho Soldado a fait savoir : « Moscardo a un contrat jusqu'au 30 (juin). Nous avons déjà parlé d'une extension avec le PSG, avec qui la relation est très bonne. Nous n'avons pas encore de réponse. Moscardo répond très bien sur le terrain, il entre dans les matches, il connaît déjà le club et on ne peut lâcher personne. Tant qu'il sera avec nous, il nous aidera beaucoup ».



Entraîneur des Corinthians, Antonio Oliveira a lui confié sur le cas Moscardo : « Les gens disent : "Ah, mais Moscardo va partir". Mais moi, je ne sais pas s'il va partir, il peut même éventuellement rester et devenir un renfort. C'est dans cette optique qu'il a été aligné (pour le match), c'est quelque chose qui faisait déjà partie de la planification et du plan de jeu que nous avons structuré pour lui ».

La réponse du PSG pour Moscardo