Mercato - PSG : Un énorme coup tenté pour oublier Mbappé

Arnaud De Kanel

À la recherche d'un remplaçant pour Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, le PSG explore plusieurs options, dont celle menant à Vinicius Junior. Toutefois, l'ailier brésilien des Merengues semble inflexible quant à son avenir. Après la victoire en finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Vinicius a clairement réaffirmé son engagement envers le club madrilène, dissipant ainsi les espoirs parisiens de le voir rejoindre leurs rangs, mais le club de la capitale tente tout de même le coup !

Cet été, la recherche d'un successeur à Kylian Mbappé s'annonce comme le feuilleton incontournable du mercato parisien. De nombreux noms circulent déjà pour prendre la place du prodige français, et mercredi soir, Mohamed Bouhafsi a ajouté un nouvel élément à ce dossier brûlant.



Mercato : La nouvelle recrue du PSG envoie un message https://t.co/HJ6sQKSjpd pic.twitter.com/LMJGe6kcY2 — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

«Le PSG regarde Vinicius»

Selon ses informations, le PSG s'intéresserait tout simplement à Vinicius Jr. « Le PSG regarde Vinicius », a lancé le journaliste sur les ondes de RMC . Une bombe confirmée par Daniel Riolo quelques instants plus tard. « C'est exactement ce que j'ai dit il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus." A la Qatarie, c'est classique », a précisé le journaliste. Mais au soir de la finale de Ligue des champions, le Brésilien avait fait une annonce pour son avenir, et elle ne va pas dans le sens d'un départ du Real Madrid cet été.

Vinicius Jr très attaché au Real