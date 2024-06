Mercato : La nouvelle recrue du PSG envoie un message

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A peine le marché des transferts a ouvert ses portes que le PSG avait annoncé sa première recrue de l’été. Et c’est Matvey Safonov qui s’est engagé avec le club de la capitale. Alors que le gardien russe évoluait jusqu’à présent du côté de Krasnodar, il a signé avec Paris jusqu’en 2029. Le 15 juillet, Safonov est donc attendu à la reprise de l’entraînement du PSG. En attendant, il a souhaité faire ses adieux au club de Krasnodar et les fans de celui-ci.

Le mercato estival a commencé fort au PSG. Alors qu’on s’attend à un recrutement XXL de la part du club de la capitale, la première recrue parisienne se nomme donc Matvey Safonov. A 25 ans, le gardien russe s’est engagé avec le PSG, débarquant en provenance de Krasnodar en Russie. Le début d’un nouveau chapitre pour Safonov qui n’avait connu que le club russe jusqu’à présent.

« Je ne suis pas prêt à dire adieu »

Formé à Krasnodar, Matvey Safonov va donc quitter son cocon pour rejoindre le PSG à compter de la saison prochaine. A cette occasion, le gardien russe a souhaité faire ses adieux. Dans une vidéo diffusée sur la chaine Youtube de Krasnodar, Safonov a lâché : « Bonjour à tous, le jour est venu où je dois dire au-revoir à ma ville et ma famille. Ce club est différent pour moi. Naturellement, je ne m’étais pas préparé donc je ne sais pas où ira mon discours. Tout d’abord, je veux dire merci aux fans pour le soutien qu’ils m’ont donné personnellement. Je ne suis pas prêt à dire adieu car ça ne sera pas la dernière fois que l’on se verra et je ne peux pas dire adieu à ma famille et ma ville car toute ma vie est ici ».

« Je dis juste à plus tard »