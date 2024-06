Mercato : Vers un transfert inattendu au PSG

Arnaud De Kanel

En officialisant le départ de Kylian Mbappé, le PSG a réglé son premier dossier chaud de l'été et peut désormais se concentrer sur le recrutement de plusieurs joueurs. Avec la blessure de Lucas Hernandez et le départ de Layvin Kurzawa, Luis Campos est à la recherche d'un latéral gauche pour suppléer Nuno Mendes et il superviserait pour cela un joueur évoluant dans le championnat brésilien et peu connu en Europe.

Le mercato a ouvert ses portes lundi dernier et le PSG se montre déjà actif. Le club de la capitale a annoncé les départs de plusieurs joueurs comme Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Layvin Kurzawa, trois salaires très importants, et a donc libéré une bonne partie de sa masse salariale. Les dirigeants parisiens ont même recruté un premier joueur vendredi en la personne de Matvey Safonov. Et en coulisses, Luis Campos est à l'œuvre pour boucler un autre transfert inattendu.



Le PSG viserait Arana

Le conseiller sportif du PSG ne chôme pas. Depuis plusieurs jours, de nombreux noms ont filtré dans la presse comme ceux de Joao Neves, Edmond Tapsoba, Dani Olmo ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Mais la semaine dernière, la presse brésilienne y est allée de sa petite surprise en évoquant un intérêt du PSG pour le latéral gauche Guilherme Arana. Le Brésilien est membre de la Seleçao et il a déjà évolué en Europe sans jamais convaincre. A maintenant 27 ans, il pourrait connaitre un changement radical dans sa carrière en signant au PSG. Mais il dit se sentir très bien dans son club actuel, l'Atlético Mineiro.

«Je suis très heureux à l'Atlético»