PSG - Xavi Simons : Une bombe à 70M€ est lâchée !

L’un des dossiers les plus chauds du mercato estival du PSG sera assurément celui de Xavi Simons. Le prodige de 21 ans ne souhaite pas retrouver le club parisien la saison prochaine, qui va donc tenter de le prêter de nouveau. Le Bayern Munich serait très intéressé par la venue de l’international Néerlandais, et pourrait même proposer une offre de 70M€ dès cet été. Explication.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Le club de la capitale va déjà devoir se frotter à l’épineux dossier Xavi Simons. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 10 mai dernier, les hautes sphères parisiennes dont Luis Enrique souhaitaient véritablement rapatrier le prodige néerlandais du côté de Paris pour la saison prochaine. Cependant, l’Equipe expliquait récemment que de son côté, Xavi Simons n’était pas disposé à retourner au PSG cet été…

Euro 2024 : Pays-Bas - France : Grande surprise avec Xavi Simons ? https://t.co/gSI5doc12l pic.twitter.com/9VoujpgRHs — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le Bayern Munich fonce sur Xavi Simons

Ce qui devrait tout simplement conduire à un nouveau prêt. Le PSG ne souhaite pas vendre le joueur de 21 ans dès cet été car le PSV Eindhoven détient un fort pourcentage de revente valable uniquement en 2024. A en croire les dernières informations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich est très intéressé par l’arrivée de Xavi Simons cet été.

Obligation d’achat à 70M€ pour le prodige néerlandais ?