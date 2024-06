Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après plusieurs années d’attente, le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé, qui sera présenté à ses nouveaux supporters après l’Euro. Un renfort de poids pour l’attaque merengue qui pourrait coûter la place de Joselu, mais ce dernier serait bien décidé à rester malgré le faible temps de jeu qui lui est promis.

Sept années après sa signature au PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large en s’engageant libre au Real Madrid. Florentino Pérez tient enfin sa grande priorité et pourra la présenter une fois l’Euro terminé. Un renfort offensif XXL pour la Casa Blanca auquel va également s’ajouter la pépite brésilienne Endrick, qui débarquera dans la capitale espagnole cet été après avoir fêté ses 18 ans. De quoi placer Joselu dans une situation délicate.

Le Real Madrid prêt à conserver Joselu

Si Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Rodrygo n’ont pas à s’inquiéter, Joselu voit en revanche son avenir s’écrire en pointillé, lui qui fut prêté l’été dernier par l’Espanyol Barcelone pour compléter l’attaque madrilène. Le club, de son côté, est disposé à l’acheter après son excellente saison avec un contrat d’une saison à la clé, ce qui devrait satisfaire l’intéressé.

Une prolongation d’une année en vue ?