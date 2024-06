PSG : Cette bombe sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contre toute attente, Clarence Seedorf a indiqué vendredi soir en direct à la télévision que Xavi Simons allait rester au PSG cette saison. Une séquence qui a rapidement fait le buzz, et le principal intéressé a d'ailleurs rapidement réagi en niant en bloc les propos de son compatriote, et laissant planer un gros doute sur son futur au PSG.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec le PSG, Xavi Simons ne devrait pas rester au Parc des Princes cette saison. Le jeune crack néerlandais de 21 ans, prêté avec succès du côté du RB Leipzig la saison passée, semble bien parti pour retourner au club allemand sous la forme d'un nouveau prêt cet été. Mais une déclaration assez troublante a totalement relancé ce feuilleton du PSG vendredi soir...

« Heureux qu'il va continue son aventure à Paris »

Au micro de beINSPORTS , l'ancien milieu de terrain emblématique des Pays-Bas Clarence Seedorf a annoncé en direct que Simons resterait finalement au PSG la saison prochaine et ne repartirait pas en prêt : « Xavi Simons est l'un des meilleurs talents européens à l'heure actuelle. Je suis heureux pour lui qu'il va continuer son aventure à Paris », a lâché Seedorf.

Simons a mis les choses au clair