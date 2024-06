PSG : Luis Enrique a choisi deux buteurs pour l’an prochain

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Kylian Mbappé, Luis Enrique réclamerait l'arrivée d'un ailier. Et pour cause, le coach du PSG a de quoi faire dans l'axe avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Malgré une première saison en demi-teinte, les deux attaquants devraient obtenir une nouvelle chance de briller sous le maillot parisien.

Coach du PSG, Luis Enrique aurait fourni quelques recommandations à ses dirigeants, notamment en ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé. L'entraîneur espagnol aurait réclamé l'arrivée d'un ailier, et ce malgré la présence de Bradley Barcola sur le côté gauche.

Mercato : Il snobe le PSG et se tient prêt à signer au Real Madrid https://t.co/hcG2VH1FKQ pic.twitter.com/jtApgJwY1i — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Luis Enrique veut un ailier

Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, Luis Enrique apprécierait le profil de Nico Williams, sous contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'en juin 2027 et dont la côte pourrait grandir après l'Euro. Un dossier, néanmoins, compliqué puisque Chelsea serait en embuscade dans ce dossier.

Le coach du PSG va donner sa chance à deux attaquants

Le coach du PSG demanderait un joueur de côté pour permettre aux deux attaquants que sont Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani de s'épanouir la saison prochaine. Malgré une première saison décevante, les deux buteurs devraient obtenir une nouvelle chance de briller à en croire Rudy Galetti. Certainement la dernière...