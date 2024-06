Mercato - PSG : Coup de tonnerre annoncé par un joueur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2023, Milan Skriniar ne sera pas forcément retenu en cas de bonne offre cet été. Et le défenseur central slovaque, qui avait dans un premier temps affiché son envie de continuer l’aventure au PSG la saison prochaine, ouvre finalement la porte à un retour… en Italie !

Après avoir tenté de transférer Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan durant l’été 2022, le PSG avait finalement dû patienter que le défenseur slovaque arrive en fin de contrat, un an plus tard, pour l’attirer libre au Parc des Princes. Skriniar avait démarré la saison 2023-2024 dans la peau d’un titulaire indiscutable, mais il a ensuite été éloigné des terrains par une blessure et n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Il est même question d’une possible vente de l’international slovaque cet été en cas d’offre jugée satisfaisante.

Skriniar a pris position pour son avenir

Le 6 juin dernier, dans un entretien accordé à L’EQUIPE , Milan Skriniar a fermement répondu aux rumeurs en assurant qu’il serait toujours au PSG la saison prochaine, avec un contrat qui court jusqu’en 2028 : « Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel », indiquait le défenseur central slovaque. Et pourtant…

Ok pour un retour en Italie ?