Mercato - OM : Galtier ne lâche rien !

Longtemps annoncé comme une piste plausible pour venir entraîner l’OM cet été, Christophe Galtier continue finalement l’aventure sur le banc du club qatari d’Al-Duhail. Et le technicien français en pince plus que jamais pour Jordan Veretout et continue son forcing afin d’attirer le milieu marseillais dans son équipe.

Après le départ de Jean-Louis Gasset à la retraite, l’OM a cherché son nouvel entraîneur pendant de longues semaines, et il a finalement trouvé son bonheur. Lundi soir, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Roberto De Zerbi, ce qui met donc un terme définitif à la possibilité de voir revenir Christophe Galtier à l’OM.

Galtier veut un joueur de l’OM

Mais l’ancien coach du PSG reste néanmoins lié à l’actualité marseillaise, puisque selon les dernières tendances, il envisage sérieusement de faire venir Jordan Veretout (31 ans) dans son club d’Al-Duhail, au Qatar. Et Galtier ne lâche rien dans ce dossier…

Veretout toujours attendu