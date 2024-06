Mercato - PSG : Un mensonge est dénoncé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa a donc quitté le Parc des Princes dans l’indifférence la plus totale et un temps de jeu inexistant cette saison. Pourtant, il semblerait que le club lui ait fait croire que son statut aurait pu être relativement différent l’été dernier, mais en vain…

Totalement placardisé par le PSG depuis plusieurs années, Layvin Kurzawa n’aura disputé que 8 petites minutes de jeu en match officiel cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Le latéral gauche de 31 ans espérait pourtant que les cartes soient rabattues avec la nomination de l’entraîneur espagnol l’été dernier sur le banc du PSG, et il évoque même un mensonge de la part du club francilien dans un large entretien accordé à L’EQUIPE .

« J’ai compris que je n’allais rien avoir »

« Je m'attendais à jouer zéro minute. Luis Enrique s'est dit : ''Je le fais parce qu'il le mérite''. Ça n'a pas dû plaire à certaines personnes au club... Il a vu mon attitude à l'entraînement, à un moment, je faisais partie de ceux qui s'entraînaient le mieux. Et puis j'ai compris que je n'allais rien avoir », confie Kurzawa, qui estime donc avoir été berné par le staff technique du PSG l’été dernier avec un discours qui n'a pas été respecté.

« On ne m’a pas fermé les portes »