PSG : Cette annonce hallucinante sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Layvin Kurzawa a été complètement placardisé au PSG ces dernières années, et pourtant, la carrière du latéral gauche aurait pu être relancée de la plus belle des manières pendant son calvaire parisien. Mais il annonce de manière pour le moins surprenante que ses conseillers ne l’ont pas informé d’un intérêt… de Manchester United !

Prolongé à la surprise générale par le PSG à l’été 2020 alors qu’il semblait bien parti pour quitter le club de la capitale où son temps de jeu avait déjà fondu, Layvin Kurzawa (31 ans) n’a jamais réussi à retrouver un statut de titulaire au Parc des Princes. Pire encore, l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco a été complètement placardisé ces dernières saisons au PSG, et il semblerait que son entourage n’ait pas facilité son départ.

Mercato : Il snobe le PSG et se tient prêt à signer au Real Madrid https://t.co/hcG2VH1FKQ pic.twitter.com/jtApgJwY1i — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Il faut que tu partes »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Kurzawa raconte son calvaire des quatre dernières années au PSG : « Il ne faut pas oublier qu'en 2020, on m'a prolongé de quatre saisons. Un an après seulement, on m'a dit : ''Il faut que tu partes''... ».

Manchester United le voulait…