Une pige et puis s’en va ? Manuel Ugarte a signé au PSG contre un chèque de 60M€ l’été dernier. L’ex-milieu de terrain du Sporting Lisbonne n’a pas convaincu son monde à Paris et disposerait de multiples portes de sortie. Les options sont légion et le Paris Saint-Germain aurait déjà repoussé une offre de transfert… de Manchester United.

En déposant ses valises dans la capitale à 22 ans l’été dernier, Manuel Ugarte a bien dû s’imaginer une tout autre aventure que celle qu’il vit actuellement au PSG. En effet, l’international uruguayen a démarré comme un titulaire en début de saison dernière avant de devenir un joueur de rotation à 0 minute jouée pendant la double confrontation en demi-finales de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (double défaite de 1 but à 0).

Manchester United dégaine une offre de transfert pour Ugarte, c’est refusé !

Et maintenant ? Son avenir au PSG semble s’écrire en pointillés alors que Manchester United réfléchirait sérieusement à un transfert de la recrue estivale de 2023 du Paris Saint-Germain d’après Sky Sports. L’Équipe confirme l’intérêt des Red Devils et nous informe même ce mardi après-midi qu’une offre, dont le montant n’a pas fuité, avait été formulée au PSG pour l’international uruguayen. En vain puisque le champion de France aurait repoussé ladite proposition de transfert.

L’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie pour Ugarte ?