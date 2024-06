Mercato - ASSE : Le rendez-vous est pris pour cette signature

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour dans l’élite, l’ASSE veut profiter du mercato estival pour renforcer son effectif avec de nouveaux joueurs et conserver certains éléments importants de son remontée en Ligue 1. En ce sens, l’avenir d’Aïmen Moueffek est encore incertain, lui qui arrive à la fin de son contrat. Une réunion décisive serait prévue dans les prochains jours entre les deux parties.

De retour en Ligue 1 et avec désormais un nouvel actionnaire, l’ASSE peut aborder ce mercato estival sereinement. Plusieurs pistes sont évoquées afin de renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio, notamment celles menant aux expérimentés Mathieu Udol (28 ans) et Yunis Abdelhamid (36 ans).

Une dizaine d’offres pour Moueffek

Il y a un autre dossier dont l’ASSE va devoir s’occuper, celui d’Aïmen Moueffek. Le milieu de terrain âgé de 23 ans arrive à la fin de son contrat et sera libre dans quelques jours, mais son avenir est toujours incertain. D’après les informations de Foot Mercato , une dizaine d’offres provenant d’autres clubs lui seraient déjà parvenues.

Réunion décisive pour l’avenir de Moueffek