RN, Bardella... Après Wembanyama et Mbappé, une star de l'équipe de France se lâche

Ces derniers jours, plusieurs sportifs ont pris la parole pour appeler les citoyens français a faire barrage aux extrêmes, et notamment au Rassemblement National. Un message qui n'a visiblement pas été compris puisque le partie de Jordan Bardella est arrivé en tête du premier tour des élections législatives. Star du basket français, Nicolas Batum a réagi à ce résultat.

Le verdict est tombé. Ce dimanche à 20H, la France a fait face à son destin. Quelques jours après les élections européennes, le Rassemblent National est arrivé largement en tête du premier tour des élections législatives, devant le Nouveau Front de Gauche. Pourtant, plusieurs sportifs français avaient pris la parole pour dénoncer le danger du partie représenté par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ce fût le cas de Kylian Mbappé, actuellement en Allemagne pour participer à l'Euro.

Batum prend position

Ce lundi, Nicolas Batum n'a pas hésité, non plus, à dénoncer la montée de l'extrême-droite. Lors du point presse à Rouen, le basketteur tricolore a appelé à faire barrage. « Il y a encore un deuxième tour dimanche 7 juillet,. On est dans une situation assez inédite, on ne pensait pas arriver à cela il y a quelques années, donc pourquoi ? Comment ? Si on peut faire en sorte que notre pays grandisse ensemble et pas dans la haine, c'est le principal, j'espère qu'on va arriver à cela très rapidement. Le pire, c'est que ça ne choque plus du tout. » a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Equipe.

