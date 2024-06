NBA : Wembanyama rejoint Mbappé pour les élections législatives

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la France traverse une importante crise politique, symbolisée par la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet, les sportifs n’échappent pas au sujet durant leurs prises de parole publiques. Interrogé ce jeudi, Victor Wembanyama a notamment rejoint la position de Kylian Mbappé.

Après l’important score réalisé par Jordan Bardella et le Rassemblement national à l’occasion des élections européennes, le président Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée la dissolution de l’Assemblée nationale, provoquant des élections législatives anticipées. Trois blocs se font face, avec la majorité présidentielle, le nouveau Front populaire et le RN, en position de gagner selon les sondages réalisés depuis une dizaine de jours. Les joueurs de l’équipe de France présents à l’Euro n’ont pas échappé au sujet lors de leur passage devant la presse, et il en est de même pour Victor Wembanyama.

« C’est important de s'éloigner des extrêmes »

Le phénomène tricolore de la NBA a pris la parole ce jeudi à l'INSEP en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, affichant sa position pour les prochaines législatives. « Bien entendu les choix politiques sont personnels, mais pour moi c'est important de s'éloigner des extrêmes , a confié Wembanyama. Je pense que ce n'est pas du tout la direction à prendre pour un pays comme le nôtre. Même si c'est très personnel, c'est comme ça que je le sens. » La star des Spurs rejoint la position de Kylian Mbappé, appelant à voter « contre les extrêmes » aux législatives.

