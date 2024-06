Wembanyama, Parker… La révolution française frappe la NBA !

Thomas Bourseau

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la France a une nouvelle fois été à l’honneur pendant la cérémonie de la Draft. Pour rappel, il y a un an jour pour jour, Victor Wembanyama écrivait l’histoire en devenant le premier joueur français à être drafté à la première position. Et ces dernières heures, la France a réalisé un doublé qui confirme le mistral français qui souffle sur la NBA ces derniers temps grâce à Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr.

La fièvre du basket français s’empare petit à petit de la NBA. En effet, au fil de l’histoire, les joueurs français ont toujours été présents en NBA et certains ont même joué les premiers rôles comme Tony Parker, détenteur de quatre titres de champion avec les San Antonio Spurs. Néanmoins, les promesses françaises n’ont jamais été aussi attendues que depuis Victor Wembanyama.

Wembanyama premier numéro un français de la draft de l’histoire

L’année dernière, pour la Draft 2023, Victor Wembanyama réalisait quelque chose d’inédit : devenir le numéro 1 de la Draft en ayant la nationalité française. A l’époque, dans la foulée de cette nouvelle et la pré-saison, les plus grands noms de la NBA adoubait le pivot des San Antonio Spurs. LeBron James le qualifiait même d’ «alien» . Et Wembanyama a répondu présent en devenant même le rookie of the year, à savoir le meilleur joueur drafté de la saison régulière.

NBA : Le fils de LeBron James avec Wembanyama ? https://t.co/oT97BrNDdy pic.twitter.com/i9pdxOg57n — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Un an plus tard, Zaccharie Risacher l’imite, Alexandre Sarr double la mise !

C’est incroyable ce qui s’est passé outre-Atlantique dans la nuit de mercredi à jeudi. Quatre Français ont été sélectionnés au premier tour de la Draft. Pacôme Dadiet a été retenu à la 25ème position (New York Knicks) lorsque Tidjae Salaün s’est classé à la 6ème position (Charlotte Hornets). Mais c’est surtout Alexandre Sarr (2ème position pour les Washington Wizards) et Zaccharie Risacher en première position pour les Atlanta Hawks. La France s’octroie le 1st pick de la draft pour la deuxième année consécutive et écrit une nouvelle page du basket américain en plaçant deux tricolores aux deux premières places.

Avant Wembanyama et cette draft 2024, Ntilikina détenait le record à la 8ème place

En 2017, un joueur français intégrait pour la première fois de l’histoire le top 10 de la Draft NBA. Et cette personne n’était autre que Frank Ntilikina, sélectionné à l’époque par les New York Knicks. Cependant, le meneur de jeu n’a pas réussi à avoir un impact aussi considérable que Victor Wembanyama pour le moment.

