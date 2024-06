NBA : Un crack français avec Wembanyama, Tony Parker vend la mèche ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Victor Wembanyama l’année dernière, un nouveau français devrait lui succéder en tant que numéro un de la Draft. Une place qui semble se jouer entre Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, tandis que Tidjane Salaün pourrait intégrer le top 10. Ce dernier pourrait d’ailleurs débarquer chez les Spurs, comme l’a laissé entendre Tony Parker.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, on saura qui succédera à Victor Wembanyama en tant que numéro un de la Draft. Il devrait de nouveau s’agir d’un Français, Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr, selon les dernières prévisions. En plus de cela, un autre Français, Tidjane Salaün, pourrait intégrer le top 10. Un joueur suivi de près par les Spurs.

Qui récupèrera Risacher, Sarr et Salaün ? Tout savoir sur la Draft NBA 2024 https://t.co/RzH3mSxGq6 pic.twitter.com/HhoD0h3Tmk — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

«Pop m’avait demandé de passer pour le voir»

« Je suis content et très fier de voir que trois Français peuvent être dans le top 10 de la draft. J’étais à San Antonio quand Tidjane y a fait son work-out », a confié Tony Parker, dans des propos relayés par Le Parisien . La légende des Spurs a assisté à un entraînement de Tidjane Salaün sur demande de Gregg Popovich, reste à savoir quel sera le choix de la franchise texane. « Pop m’avait demandé de passer pour le voir. On verra ce que Pop et les Spurs décident… »

«Ce n’est plus une surprise de voir un Européen drafté à la première place»