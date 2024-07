Euro 2024 : Un joueur du PSG se lâche sur l’équipe de France

La rédaction

Ce vendredi soir, l’équipe de France était opposée au Portugal, avec pour enjeu une place en demi-finale de l’Euro. Si les Bleus sont parvenus à écarter la Seleçao de leur chemin aux tirs au but, nombreux ont été les observateurs à une nouvelle fois constater un manque de spectacle dans le jeu proposé par les tricolores. Mais pour Ousmane Dembélé, élu homme du match, cela n’a pas d’importance.

L’équipe de France se rapproche du sacre. Hier soir à Hambourg, les hommes de Didier Deschamps ont pu disposer du Portugal. La soirée fut longue, puisqu’il aura fallu passer par les prolongations, puis les tirs au but pour voir les Bleus décrocher leur billet pour les demi-finales de l’Euro. Alors que les tricolores affronteront désormais l’Espagne, les Champions du Monde 2018 n’ont toujours pas réussi à marquer un but dans le jeu depuis le début du tournoi. Une situation assez incroyable, mais qui ne dérange absolument pas Ousmane Dembélé.

«Ceux qui ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème»

Interrogé en zone mixte après la rencontre de ce vendredi soir, Ousmane Dembélé a été questionné sur le jeu pratiqué par l’équipe de France. Si certains le jugent parfois soporifique, le joueur du PSG n’en n’a que faire : « C'est comme ça, on joue comme ça, on est en demi-finales. Ceux qui ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème »

Toujours pas de but inscrit dans le jeu pour les Bleus !