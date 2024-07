Euro 2024 : L’Espagne a un plan pour plomber Mbappé !

Pierrick Levallet

Très attendu au tournant dans cet Euro 2024, Kylian Mbappé déçoit pour le moment. Le capitaine de l'équipe de France, qui n'a inscrit qu'un seul but sur penalty depuis le début de la compétition, peine à se montrer réellement dangereux. Mais l'Espagne le craindrait tout de même pour ce mardi. Luis de la Fuente préparerait ainsi un incroyable plan pour le museler en demi-finale.

Malgré un jeu peu séduisant, l’équipe de France a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale de l’Euro 2024. Après avoir éliminé la Belgique et le Portugal, les hommes de Didier Deschamps seront opposés à l’Espagne ce mardi. Un élément sera naturellement attendu au tournant, surtout au vu de la qualité de son tournoi jusqu’à présent : Kylian Mbappé.

Mbappé galère dans cet Euro 2024

Le désormais ex-joueur du PSG n’est pas dans une forme optimale depuis le début de l’Euro 2024. Kylian Mbappé peine à se montrer décisif (seulement un but sur penalty contre la Pologne) et surtout à être dangereux. Mais l’Espagne se méfie tout de même du capitaine de l’équipe de France, surtout à cause de sa grosse pointe de vitesse. Le staff espagnol aurait ainsi développé une stratégie pour essayer de stopper le natif de Bondy.

L'Espagne a monté un incroyable plan pour le stopper