Euro 2024 : Problème avec Deschamps ? Le boss sort du silence

Jean de Teyssière

L'équipe de France a été éliminée ce mardi soir par l'Espagne (1-2), en demi-finale de l'Euro 2024. Pas de finale donc pour les Bleus de Didier Deschamps, qui n'ont jamais semblé être en mesure de trouver la faille face aux Espagnols. La question d'une perte du groupe par le sélectionneur français s'est même posée durant la compétition, chose que réfute catégoriquement le président de la FFF, Philippe Diallo.

L’Euro s’est arrêté pour l’équipe de France, battue par l’Espagne en demi-finale, à Munich (1-2). Les Bleus avaient pourtant bien commencé le match en ouvrant le score grâce à une tête de Randal Kolo Muani (9ème minute). Mais en quatre minutes, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont craqué deux fois, face au talent de Lamine Yamal et la malice de Dani Olmo.

Un groupe qui échappe à Deschamps ?

Plusieurs fois, durant cet Euro, la même question est revenue à plusieurs reprises : Didier Deschamps a-t-il toujours son groupe en main ? Les phrases des uns et des autres, comme Antoine Griezmann peuvent laisser penser le contraire : « J'ai très mal commencé le tournoi mais après, je me sentais mieux et j'ai été remplaçant, voilà... » C’est la première fois que l’on entend des joueurs critiquer les choix du sélectionneur français…

«J’ai senti une très grande unité»

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président de la FFF, Philippe Diallo, est revenu sur cette question : « Pendant toutes ces semaines, j'ai senti une très grande unité. À la fois entre les joueurs et entre les joueurs, Didier et le staff. Il n'y a pas eu de nuages dans les relations entre les uns et les autres.»