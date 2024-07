Euro 2024 : Les Bleus éliminés, Mbappé critiqué par le boss ?

Jean de Teyssière

L’aventure est terminée pour l’équipe de France. Face à l’Espagne mardi soir, les Bleus ont perdu 2-1 malgré l’ouverture du score de Randal Kolo Muani. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football était tout de même satisfait de la performance des Bleus, qui ont atteint l’objectif des demi-finales. Mais il a pointé du doigt le gros manque d’efficacité offensive…

Battus par plus fort qu'eux. L'équipe de France voit son parcours à l'Euro se stopper au stade des demi-finales après sa défaite face à l'Espagne (1-2). En six matchs, les Bleus auront donc marqué quatre buts, pour trois encaissés. Vu les éléments offensifs à disposition de Didier Deschamps, ce bilan n'est guère reluisant.

«Le bilan est globalement positif»

Avant de prendre l'avion pour retourner en France, le président de la FFF, Philippe Diallo, a accordé une interview à L'Équipe dans laquelle il dresse le bilan de cet Euro : « Le bilan est globalement positif dans la mesure où l'objectif fixé de la demi-finale a été atteint. Il ne faut jamais banaliser un tel résultat. Atteindre le dernier carré, c'est la démonstration d'une performance de haut niveau qui montre que l'équipe de France reste compétitive et dans le gotha des grandes nations du football. Mais il reste ce matin un goût amer car on rêvait tous d'une finale le 14 juillet, qui aurait été une formidable récompense pour les joueurs, le staff et tous les Français qui suivent cette équipe. »

«Un déficit offensif»

« On a joué contre L'Espagne, l'équipe qui a fait la meilleure impression depuis le début du tournoi. S'agissant du jeu, il n'est pas apparu que beaucoup d'équipes se sont détachées. Cela se reflète par une baisse très significative du nombre de buts. L'équipe de France a montré des qualités de solidité et de solidarité, même si tout le monde a pu constater que l'on a eu un déficit offensif qui ne nous a pas permis d'atteindre la finale, regrette néanmoins Philippe Diallo. C'est peut-être là qu'a été notre point faible, qui a été analysé par les joueurs et le staff. »