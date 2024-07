Le Real Madrid offre un cadeau «historique» à Mbappé !

Thomas Bourseau

La page PSG a été définitivement tournée par Kylian Mbappé. Cet été, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a mis fin à son septennat et s’est engagé dans une nouvelle aventure au Real Madrid. Le mardi 16 juillet, la Casa Blanca va l’accueillir au Santiago Bernabeu avec la ferme intention de faire entrer cette présentation dans le panthéon des cérémonies. Explications.

Kylian Mbappé avait partagé ses ambitions XXL à CNN avant le coup d’envoi de l’Euro en Allemagne : remporter le seul trophée qui lui manque avec l’équipe de France et qui plus est, sa première compétition officielle en tant que capitaine de la sélection tricolore. Malgré un parcours jusqu’en demi-finale (rencontre perdue sur le score de 2 buts à 1 face à l’Espagne), Mbappé sait qu’il est passé au travers comme il le confiait après la rencontre mardi soir. « La compétition est ratée. Je voulais être champion d'Europe et on ne l'est pas. C'est le foot. Il faut passer à autre chose. L’année a été longue, je vais aller en vacances pour me reposer, ça va me faire beaucoup de bien. (…) T'es bon ou tu n'es pas bon. Je n’ai pas été bon et on rentre à la maison, c’est simple. Il faut bien que je me repose. Après, je pars pour une nouvelle vie ».

Florentino Pérez prépare un show «historique» pour la présentation de Kylian Mbappé

La nouvelle vie de Kylian Mbappé commencera le mardi 16 juillet prochain au Santiago Bernabeu à partir de midi où il sera présenté devant plus de 80 000 socios du Real Madrid. Relevo annonce en effet que le projet de Florentino Pérez, le président emblématique du champion d’Europe, est de faire de cette présentation une journée historique. Et pour parvenir à ses fins, l’institution merengue se serait préparée à mettre le paquet.

Feux d’artifice, tableau d’affichage à 360º, le Real Madrid sort le grand jeu pour Mbappé !

Toujours selon les informations communiquées par Relevo, le Real Madrid mettrait en place un dispositif précis avec des feux d’artifice en nombre ou encore un tableau d’affichage vidéo capable de tourner à 360º. Au sein même du club merengue, le message qui circule est très clair : faire entrer la présentation de Kylian Mbappé dans l’histoire en surclassant celle mise en place pour Cristiano Ronaldo à l’été 2009. Reste à savoir si le pari effectué sera tenu désormais…