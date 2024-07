Le Real Madrid dit non à Mbappé, il affiche un souhait

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé ne fera pas l'enchaînement Euro-Jeux Olympiques de Paris. Le joueur n'a pas été autorisé à disputer le tournoi olympique. Son nouveau club, le Real Madrid, a décidé de le retenir afin de préparer au mieux la saison prochaine, mais aussi de participer à la très lucrative tournée américaine. Patron de Paris 2024, Tony Estanguet déplore son absence.

L'été pourrait être mémorable. Vainqueurs du Portugal en quart de finale de l'Euro, les Bleus sont toujours en course pour remporter ce trophée, l'un des seuls qui fuit à Didier Deschamps. Ensuite, l'équipe de France olympique va chercher à monter sur la plus haute marche du podium durant Paris 2024. Pour ce tournoi, Thierry Henry ne comptera sur aucun joueur présent en Allemagne. Le PSG a décidé de retenir Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, tandis que le Real Madrid a refusé de libérer Kylian Mbappé.

Mbappé retenu par le Real Madrid

« Mon club a une position qui est très claire. Je comprends aussi, j’arrive dans une nouvelle équipe. Arriver dans une nouvelle équipe en septembre [après les Jeux et la préparation pour la nouvelle saison], ce n’est pas le meilleur des débuts d’aventure » avait déclaré Kylian Mbappé avant le début de l'Euro. Le Real Madrid compte surtout sur sa nouvelle star lors de la lucrative tournée américaine qui aura lieu en plein tournoi olympique. Le club espagnol affrontera le Milan AC le 31 juillet prochain, le FC Barcelone le 3 août, puis Chelsea le 6.

