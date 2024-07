Mbappé : Le Real Madrid prépare un coup légendaire !

Alexis Brunet

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d’air et de rejoindre le Real Madrid. Pour le moment, le Français n’a pas encore posé avec le maillot du club espagnol, car il dispute actuellement l’Euro en Allemagne. Pour sa présentation officielle, les Madrilènes ont prévu un coup légendaire avec pas moins de 80 000 personnes dans les tribunes du Santiago-Bernabéu.

Le PSG n’aura pas réussi à retarder une nouvelle fois l’échéance. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Real Madrid a enfin réussi à attirer Kylian Mbappé. Les Madrilènes étaient tout proches d’y arriver en 2022, mais le champion du monde avait alors prolongé son contrat avec Paris. Il aura donc fallu attendre deux ans de plus, pour voir enfin le Français rejoindre le club de ses rêves. Florentino Pérez a réussi un sacré coup en signant l’ancien parisien, car vu qu’il était en fin de contrat, il est arrivé librement. Le Real Madrid a toutefois dû lui verser une belle prime à la signature.

Le Real Madrid prépare une folie pour la présentation de Mbappé

Les supporters du Real Madrid attendaient donc depuis des années l’arrivée de Kylian Mbappé. D’après les informations du journal As , ils devront attendre encore jusqu’au 16 juillet, date de la présentation du champion du monde 2018. Le club espagnol prépare quelque chose de fou et 80 000 supporters sont attendus dans les tribunes du stade Santiago Bernabéu. Un feu d’artifice devrait être tiré et l’entrée de l’attaquant dans la célèbre enceinte sera rythmée par des musiciens. Une source proche du club affirme d’ailleurs que « ce sera la présentation la plus impressionnante jamais faite pour un footballeur. »

Un duo d’attaque Vinicius-Mbappé

En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé évoluera désormais aux côtés de Vinicius. Carlo Ancelotti pourrait d’ailleurs tenter de les aligner ensemble en attaque, ce qui ferait à coup sûr peur à toutes les défenses d’Espagne et d’Europe.