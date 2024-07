Mercato : Un crack va échapper au Real Madrid ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid a pour le moment réussi l’un des coups du mercato, en mettant la main sur Kylian Mbappé, qui est arrivé librement du PSG. Mais le club espagnol n’en a pas fini là et vise d’autres joueurs pour se renforcer. Les dirigeants madrilènes apprécient particulièrement le prodige du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, mais ce dernier pourrait bien rejoindre le Bayern Munich finalement.

Le Real Madrid a une nouvelle fois signé une très belle saison. Cela est presque devenu une habitude pour les Madrilènes, mais ils ont encore remporté la Ligue des champions, en s’imposant face au Borussia Dortmund en finale (2-0). Les coéquipiers de Vinicius ont également mis la main sur la Liga, ce qui fait qu’ils sont les maîtres à l’échelle nationale, mais aussi européenne, et cela n’est pas près de changer la saison prochaine.

Mbappé a rejoint le Real Madrid

Malgré une équipe déjà très forte, le Real Madrid sera encore plus performant la saison prochaine et il fera encore plus peur. En effet, le club espagnol a réussi à attirer Kylian Mbappé cet été, qui a décidé de quitter le PSG après sept saisons à Paris. Les dirigeants madrilènes ont réussi un coup en or en faisant venir le champion du monde, puisque ce dernier est arrivé librement. La Casa Blanca n’a donc pas eu à débourser d’argent pour un transfert, mais le Français a toutefois reçu une belle prime à la signature ainsi qu’un imposant salaire.

Après Mbappé, le Real Madrid prépare encore un sale coup au PSG https://t.co/hDLrWzIRao pic.twitter.com/F1oEviL2Ea — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Wirtz pourrait échapper au Real Madrid