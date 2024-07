Mercato - OM : Une solution est trouvée pour ce transfert

Arnaud De Kanel

Lors de ce mercato estival, l’OM cherche à réduire de près d’un tiers sa massa salariale. Les gros salaires sont donc poussés vers la sortie, et Samuel Gigot n’est pas épargné. Malgré son statut de vice-capitaine, l’Avignonnais a été placé sur la liste des transferts. Pas vraiment emballé par l’idée de poursuivre sa carrière en Turquie, il pourrait rebondir en Allemagne ou en Angleterre.

L’opération dégraissage a commencé du côté de l’OM, qui a déjà vendu Mattéo Guendouzi, Vitinha et Iliman Ndiaye depuis le début du mercato estival. Le club phocéen ne compte pas s’arrêter là et, en l’absence de Coupe d’Europe, il espère toujours se séparer des joueurs qui trustent les premières places de la grille des salaires.

L’OM dans l’attente pour Gigot

Samuel Gigot est concerné. L’Avignonnais n’entre plus dans les plans de son club de cœur, et il a fait l’objet d’une offre en provenance de Turquie. L’OM avait en effet accepté une proposition de 3,8M€ de la part de Trabzonspor, mais le défenseur est plutôt réticent, et il n’a toujours pas donné sa réponse.

La solution trouvée pour le transfert de Gigot ?

La solution pourrait donc venir d’Allemagne ou d’Angleterre selon La Provence. Deux destinations qui plaisent à Samuel Gigot. Cependant, les discussions ne sont pas encore à un stade avancé.