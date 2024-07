Mercato - OM : L’été de tous les records ?

Arnaud De Kanel

L’OM ne chôme pas depuis le début du mercato estival, aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs. Les Phocéens sont partis sur des bases impressionnantes et ils pourraient faire tomber plusieurs record d’ici la clôture du marché des transferts.

Épaulé par un Mehdi Benatia très inspiré, Pablo Longoria est déchainé depuis que le mercato estival a ouvert ses portes. Après avoir réalisé un gros coup en obtenant la signature de Roberto De Zerbi, l’un des entraineurs les plus en vogue du moment, le président de l’OM a bouclé plusieurs ventes et plusieurs arrivées. Il lui reste encore un mois et demi pour réaliser le mercato de tous les records.

Mercato - OM : Aubameyang va annoncer le verdict ! https://t.co/Yab1u8y2uC pic.twitter.com/WdBZUnlmHt — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Le record de vente va tomber !

L’OM pourrait bien réaliser le mercato le plus prolifique de son histoire. Car avant de recruter, Pablo Longoria le sait bien, le club doit vendre. Et à la différence des étés précédents, il faut avouer que l’OM s’y prend plutôt bien ! Depuis l’ouverture du marché des transferts, les Olympiens se sont séparés de Mattéo Guendouzi, Iliman Ndiaye ainsi que Vitinha pour un total de 47M€ hors bonus. Ce chiffre est amené à augmenter puisque l’OM souhaite vendre Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, Jonathan Clauss ou encore Samuel Gigot. Le record de 2016 pourrait donc être battu. Durant cet été, l’OM avait vendu pour près de 82M€. Mais un autre record devrait tomber.

Un transfert historique pour l’OM ?

A la recherche d’un renfort de poids dans le secteur offensif, l’OM pourrait casser sa tirelire. Il est question d’un fort intérêt du club phocéen pour Mason Greenwood et Eddie Nketiah, deux joueurs qui ne partiront vraisemblablement pas d’Angleterre pour moins de 35M€. Pour rappel, le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM n’est autre que Vitinha, recruté à l’hiver 2022 pour 32M€ en provenance du Genoa. L’été s’annonce historique à Marseille.