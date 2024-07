OM : Coup de théâtre pour ce transfert polémique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné parmi les pistes principales de l'OM ces dernières semaines, Mason Greenwood pourrait ne pas poser ses valises en France en raison des polémiques autour de lui. Visé par des accusations de violences conjugales il y a quelques années, il se rapprocherait de l'OM. Mais alors que les supporters et le maire militent contre son transfert, Mason Greenwood n'a pas encore donné son aval au club olympien.

Mason Greenwood est un cas qui fait beaucoup parler. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Manchester United, le crack de 22 ans se rapprocherait de l'OM. Le dossier étant très bien avancé. Toutefois, alors que Mason Greenwood a été visé par des accusations de violences conjugales, l'opération aurait pris un nouveau virage.

Greenwood refroidi par la polémique

Alors qu'un accord entre l'OM et Manchester United avait été trouvé, le Corriere dello Sport dévoile que Mason Greenwood n'a pas dit oui au club en raison de la polémique créée en France. En effet, il y a quelques jours, le maire de Marseille Benoît Payan a pris la parole en déclarant que le comportement de Greenwood était inacceptable, avant d'ajouter qu'il ne voulait pas voir le joueur à l'OM. De surcroit, une partie des supporters olympiens ont aussi exprimé leur mécontentement face à la possibilité de voir débarquer l'attaquant au Vélodrome, tout comme des associations féministes marseillaises. Et à cause de toutes ces révoltes, Mason Greenwood n'a pas encore dit oui à l'OM.

Greenwood a donné sa préférence à l'OM

Après une saison passée à Getafe en Espagne en prêt, où il a été plutôt bon, Mason Greenwood est courtisé par plusieurs clubs en Europe. Manchester United, où il a débarqué à l'âge de 6 ans, ne va pas le laisser partir contre une petite somme. En effet l'Anglais est proche de rejoindre l'OM pour un peu plus de 30M€, lui qui préfèrerait le projet olympien. C'est maintenant à lui de décider s'il est prêt à affronter toutes les vérités à Marseille.