L’OM va trancher, un transfert polémique bientôt bouclé ?

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à une nouvelle métamorphose avec Roberto De Zerbi à sa tête, le dossier Mason Greenwood figure sur le bureau de Pablo Longoria, et celui-ci est loin de faire l’unanimité dans la cité phocéenne en raison des accusations de violences et d'agression sexuelle dont a fait l’objet le joueur en 2022. Selon vous, l’OM doit-il accueillir l’Anglais ?

La polémique enfle à Marseille, et chacun a son avis sur la question sur la Canebière : l’OM doit-il s’attacher les services de Mason Greenwood comme le veut Pablo Longoria ? La carrière de l’attaquant anglais de 22 ans a connu un coup d’arrêt en janvier 2022 avec les accusations de violences et d'agression sexuelle par sa compagne, entraînant sa suspension à Manchester United. Après un an et demi hors des terrains, Greenwood, blanchi, a rebondi en prêt à Getafe et pourrait aujourd’hui s’engager à l’OM sous la forme d’un transfert avoisinant 30M€, mais le dossier enflamme le débat, le maire de la ville prenant même position contre le recrutement de Mason Greenwood.

Le maire de Marseille veut raisonner Longoria

« Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué, a dénoncé cette semaine Benoit Payan au micro de RMC. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. C’est tout sauf… vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes. Vous mesurez ça? Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood? Mais c’est une honte. Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable ». Une sortie qui aurait fait grincer des dents du côté de l’OM selon La Provence, alors que Pablo Longoria cherche à obtenir la signature de Mason Greenwood.

Impatient, l’OM va se décider

Les négociations sont toujours en cours alors que certaines sources assurent que l’attaquant s’interrogerait sur son arrivée à Marseille. The Sun affirmait vendredi que l’OM commençait à perdre patience et songeait à un plan B. Roberto De Zerbi serait personnellement impliqué dans le dossier, lui qui ne semble pas dérangé par la complexité de l’affaire. « Il n’a pas été recruté donc il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un champion, un joueur de niveau international. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils », confiait-il à sa présentation.

