Mbappé : Un défi inattendu lui est lancé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si cela lui fait dernièrement défaut, Kylian Mbappé a été révélé aux yeux de tous grâce à sa vitesse incroyable. Alors qu’on se souvient notamment de la course du Français face à l’Argentine en 2018, peut-on le considérer comme l’homme le plus rapide du monde ? Ce titre avait appartenu à Usain Bolt, star du sprint, qui estime que Mbappé n’a aucune chance face à lui.

Star du sprint, Usain Bolt est encore aujourd’hui le détenteur du record du monde sur 100m. Considéré ainsi comme l’homme le plus rapide du monde, le Jamaïcain n’avait pas hésité à défier Kylian Mbappé : « J’aurais aimé concourir avec Mbappé lorsque j’étais à mon meilleur niveau, pour voir à quel point il aurait été proche. Il faudrait qu’il puisse courir le 100 m un jour, pour que je puisse voir son temps ». Ce à quoi le nouveau joueur du Real Madrid avait répondu : « Il a dit que j'avais aucune chance face à lui ? Aucune chance, je le pense aussi ! Maintenant, ça fait plaisir et pourquoi pas, un jour, si on a tous les deux le temps, faire quelque chose de sympa. Mais je n’attends pas grand-chose du résultat ».

« Il n’a aucune chance »

Interrogé par Brut, Usain Bolt est revenu sur ce qu’il avait pu dire à propos de Kylian Mbappé. Le Jamaïcain a alors lâché : « Pourquoi j’ai dit que j’adorerais me mesurer à Kylian Mbappé ? Parce que beaucoup de gens disent qu’il pourrait me battre à la course, qu’il est plus rapide que moi. Mais c’est impossible ! Alors j’aimerais beaucoup courir un 100m avec lui, ou même participer à une course sur un terrain de football pour bien prouver qu’il ne peut pas être plus rapide que moi. Et sur 30m ? Non, il n’a aucune chance. Il n’a aucune chance ».

« Je suis sûr qu’on s’entendra bien »

L’ancien champion olympique sur 100m et 200m a également ajouté : « Est-ce qu’il me fait penser à moi plus jeune ? Oui, ça fait toujours plaisir de voir des athlètes talentueux. C’est quelqu’un qui a de la personnalité, il sourit beaucoup. C’est étonnant qu’on ne se soit pas rencontré, mais j’ai hâte que ça arrive. Je suis sûr qu’on s’entendra bien ».