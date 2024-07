Liga : Quel est le premier club qui a été créé en Espagne ?

La rédaction

Si on attribue les origines du football sous sa forme moderne à l'Angleterre, le reste de l'Europe n'est pas en reste avec les premiers clubs qui ont vu le jour à la fin du XIXème siècle. En Espagne, ce sport est introduit grâce à l'arrivée d'immigrants britanniques ou de marins espagnols de retour dans leur pays et finalement le premier club naît en 1889 à Huelva, ville située en Andalousie, sous l'impulsion de deux Ecossais travaillant dans les mines.

Une dizaine d'années avant la création de grands clubs espagnols comme l'Athletic Bilbao, le FC Barcelone et le Real Madrid, l'Espagne voit la création de son club le plus ancien se dérouler à Huelva. Nommé Huelva Recreation Club à l'origine, le Real Club Recreativo de Huelva est le plus vieux club de l'histoire de l'Espagne. Il est souvent surnommé El Decano (le doyen en castillan).

Une activité divertissante

A l'époque où le Royaume-Uni était en plein essor, une entreprise britannique fait étape à Huelva dans le but d'aller travailler dans les mines proches du Rio Tinto, l'un des fleuves d'Andalousie. Afin d'apporter aux mineurs un loisir physique qui permet de se divertir, la pratique du football commence à voir le jour et c'est ce qui va mener à la création du Recreativo de Huelva à partir de 1889, officiellement le premier club de football d'Espagne.

Un club toujours actif

Actuellement toujours présent en troisième division espagnole, le Recreativo de Huelva a connu quelques percées vers les sommets du championnat. En effet, le club a évolué pendant cinq saisons en première division et s'est classé 8ème à l'issue de la saison 2006-2007 notamment. En 2003, les Andalous atteignent même la finale de la Coupe du Roi, battus 3-0 par le RCD Majorque. En 2015, le club est officiellement inscrit au patrimoine historique andalou, le seul de tout le pays à obtenir une telle distinction.