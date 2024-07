Coup de théâtre pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De plus en plus critiqué, Thibaud Vézirian a répondu à ses détracteurs. Le journaliste a confirmé que ce dossier suivait son cours en coulisses, même s'il refuse de dévoiler une date d'officialisation. Alors qu'il espérait une annonce avant le début du mois de juillet, l'ancien chroniqueur de La Chaîne L'Equipe se montre beaucoup plus flou.

Info ou intox ? Depuis plusieurs années, les rumeurs sur une possible vente de l’OM polluent l’actualité marseillaise et l’environnement de Frank McCourt, qui ne cesse de démentir les informations autour de son départ. Mais certaines voix continuent de croire à une arrivée d’investisseurs saoudiens. C’est le cas de Thibaud Vézirian, qui ne cesse de perdre en crédibilité sur les réseaux sociaux, mais qui continue d’évoquer ce feuilleton lors de ses nombreux lives diffusés sur Twitch.

Vézirian ne dévie pas de sa trajectoire

« Il y a de très très grands changements en cours à l’Olympique de Marseille, on sait vers quoi on va et on verra bien la temporalité. Mais cela explique la folie du mercato actuel et ces grands noms (...) Les gens ne comprennent pas le secret des affaires, mais là on est dans du foot business et pas dans du foot » a répondu Vézirian. Mais après avoir espérer une officialisation courant du mois de juin, le journaliste a fait marche arrière.

« Pour moi ce n’est pas le moment pour une officialisation »

« Pour moi ce n’est pas le moment pour une officialisation, même si avec les JO les médias sont mobilisés contrairement aux autres étés. Pendant le mercato, il n’y a pas d’officialisation qui doit se préciser. Mais en tout cas, les confirmations sont là, j’ai raison sur tout ce que j’ai dit et on est dans un processus où tout ce que j’ai annoncé se confirme (...) Ce qui bloque ? Je l’ai déjà dit : politique, géopolitique, timing des affaires, que ce soit sur le plan local, national ou international » a lâché Vézirian.