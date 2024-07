Vente OM : Mercato de folie, l’Arabie Saoudite arrive à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que les rumeurs de vente se soient éloignées, Thibaud Vézirian continue d’affirmer que l’Arabie Saoudite va débarquer à l’OM dans les prochaines semaines. Le journaliste en veut pour preuve que le club phocéen dépense énormément sur le mercato, le tout sans coupe d’Europe et sans moyen important. Un nouvel indice de la vente du club selon lui.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM est très actif et semble même prêt à frapper très fort. En effet, plusieurs informations circulent concernant la capacité du club marseillais à transmettre des offres avoisinant les 30M€ pour Mason Greenwood ou encore Eddie Nketiah. Pour Thibaud Vézirian, c'est une nouvelle preuve que l'Arabie Saoudite va prochainement arriver pour racheter l'OM.

Vente OM : L’Arabie Saoudite lance un coup de pression ! https://t.co/XCxTE6cveM pic.twitter.com/STO2rQbiJk — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

«Est-ce que c’est pour faire une City début septembre et dire qu’on a fait un bon mercato caché?»

« L’officialisation aurait dû arriver depuis des années, mais suite à des problèmes économiques, politiques et géopolitiques dont on a déjà parlé, cela n’a pas eu lieu et aujourd’hui cela n’a toujours pas eu lieu. Est-ce que c’est pour faire une City début septembre et dire qu’on a fait un bon mercato caché », lâche le journaliste sur sa chaîne Twitch, avant de confirmer que la vente de l’OM prend effectivement forme.

«Il n’y a que ceux qui ont des œillères qui ne voient pas qu’il y a des choses qui ont changé à l’OM»

« Il n’y a que ceux qui ont des œillères qui ne voient pas qu’il y a des choses qui ont changé à l’OM et qu’il y a des bizarreries économiques, pas de souci. Maintenant, il n’y a rien de logique et rien de normal dans ce club. Il y a des incohérences incroyables... (...) Je ne dis pas que c’est l’Arabie Saoudite qui paie, mais que le fonctionnement a changé. L’OM n’a pas d’argent et pourtant il se montre le plus actif sur le mercato. Il faudra que la DNCG nous explique comment le club passe avec autant de perte », ajoute Thibaud Vézirian.