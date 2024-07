La vente de l’OM a capoté, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour le journaliste Thibaud Vézirian, il faut encore espérer une vente de l'OM, même si celle-ci avait été annulée il y a quelques années. Lors d'un live, il a expliqué les raisons de cet échec et confirmé que ce dossier était toujours d'actualité du côté de Marseille. Le mercato effectué montre que le club est entré dans une nouvelle dimension.

Le feu d’artifice est attendu à Marseille. En ce 14 juillet, l’OM attend toujours l’arrivée des investisseurs saoudiens. Cette vente est évoquée depuis plusieurs années par Thibaud Vézirian. En février 2021, déjà, le journaliste avait publié une vidéo pour annoncer le départ de Frank McCourt. Une opération qui aurait fini par capoter en coulisses. Pour quelles raisons ? Lors d’un live sur Twitch, il est revenu sur cet épisode.

Un feuilleton qui dure

« L’officialisation aurait dû arriver depuis des années, mais suite à des problèmes économiques, politiques et géo-politiques dont on a déjà parlé, cela n’a pas eu lieu et aujourd’hui cela n’a toujours pas eu lieu » a déclaré Vézirian. Mais malgré cet échec, la vente de l’OM reste d’actualité selon lui. Et les preuves sont nombreuses.

« Des choses ont changé à l’OM »

« Il n’y a que ceux qui ont des œillères qui ne voient pas qu’il y a des choses qui ont changé à l’OM et qu’il y a des bizarreries économiques, pas de souci. Maintenant, il n’y a rien de logique et rien de normal dans ce club. Il y a des incohérences incroyables... (...) Je ne dis pas que c’est l’Arabie Saoudite qui paie, mais que le fonctionnement a changé. L’OM n’a pas d’argent et pourtant il se montre le plus actif sur le mercato. Il faudra que la DNCG nous explique comment le club passe avec autant de perte » a noté Vézirian dans des propos rapportés par Foot 01.