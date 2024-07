Vente OM : La mèche est vendue pour l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si l’OM demeure aussi attractif sur le mercato, il le doit à l’Arabie Saoudite. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste Thibaud Vézirian. Selon lui, le club marseillais a obtenu des garanties, ce qui lui permet de se montrer actif sur des dossiers XXL comme celui de Mason Greenwood ou celui de Roberto De Zerbi.

« L'OM n'est pas à vendre ». En mai dernier, Frank McCourt a encore répété qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’OM, malgré sa relative discrétion durant la dernière saison. Mais pour Thibaud Vézirian, cette absence se justifie par une prise de recul. Selon lui, le journaliste n’est que très peu impliqué car il aurait cédé l’OM à des investisseurs saoudiens. Sur Twitch, il a apporté ses preuves.

Vézirian apporte des preuves

« La preuve avec De Zerbi, qui est un grand entraineur, bien trop grand pour l’OM, et bien trop cher. Donc je ne me suis pas trompé. Pareil pour Greenwood à 40 millions d’euros. Toutes ces infos étonnantes pour un club qui ne veut plus dépenser et n’a pas de Coupe d’Europe, ni de droits TV. S’il vous plait, évitez de tomber dans le panneau de la communication parce que ça vous fait plaisir. C’est assez fascinant de voir qu’il y a des gens qui pensent que l’OM n’a pas été racheté ou n’a pas les garanties derrière » a-t-il confié.

La vente de l'OM serait déjà bouclée

Aucune date n’est annoncée, mais Vézirian pense que cette opération est inéluctable. « Tout montre qu’on y vient. Maintenant, la date, je n’en ai aucune idée. Je me demande comment vous pouvez, dans votre esprit, balayer tout ce qui a été démontré, dit et rendu public, parce que tout à coup, vous êtes impatients. C’est étonnant. Heureusement que je n’ai pas fait ça pendant mon enquête. Il faut reprendre ce qu’il s’est passé chaque jour, tout est lié et il y a des choses qui sont en place » a-t-il déclaré.