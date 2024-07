Vente OM : Coup de théâtre, il dénonce un «mythomane »

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif sur le sujet de la vente de l'OM depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian ne fait toutefois pas l'unanimité. Et pour cause, malgré son instance, l'Arabie Saoudite n'a toujours pas racheté le club phocéen et les fans marseillais continuent d'attendre. Au point que le journaliste continue de susciter les critiques et d'être qualifié de mythomane.

Cela fait désormais plusieurs années que la vente de l'OM est un sujet majeur. C'est Thibaud Vézirian qui entretient ce rêve pour les fans marseillais sans que rien ne soit officiel pour le moment. Et pourtant, il en a encore rajouté une couche comme à son habitude.

Mercato - OM : La presse italienne annonce une nouvelle offre ! https://t.co/6oJ1ZzSjxm pic.twitter.com/SVTSp6WSP7 — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Vézirian persiste et signe pour la vente de l'OM

« Oser penser que j’ai été manipulé alors que j’ai fait quatre ans d’enquête, c’est vraiment que vous n’avez rien suivi ou rien compris (…) Je ne gère pas la temporalité et je ne l’ai jamais gérée, ce n’est pas mon souci. En revanche, je suis le dossier chaque jour et je n’ai pas besoin d’en parler publiquement. Ne vous inquiétez pas, j’ai une pluie de confirmations », a encore expliqué récemment le journaliste.

«Ce grand clown mythomane»