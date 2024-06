Vente OM : McCourt sort du silence... et éloigne l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a enfin officialisé la signature de Roberto De Zerbi, Frank McCourt en a profité pour glisser un petit mot sur l'arrivée du technicien italien, confirmant notamment son projet pour l'avenir du club phocéen. Une référence à peine voilée aux rumeurs entourant la vente de l'OM. Un moyen d'éloigner l'Arabie Saoudite.

L'attente aura été longue, mais cela en valait la peine. En effet, alors que le départ de Jean-Louis Gasset était connu depuis longtemps, l'OM a d'abord tenté d'attirer Sergio Conceiçao. Mais face à l'incertitude du Portugais, le club phocéen s'est finalement tourné vers une autre opportunité qui s'est présentée sur le marché, à savoir celle menant à Roberto De Zerbi, qui a quitté Brighton. Convoité par Manchester United ou encore le Bayern Munich, le technicien italien a finalement choisi l'OM pour le plus grand bonheur de Frank McCourt.

«Un élément essentiel de notre stratégie pour les futurs succès de l'OM»

« Je suis ravi que Roberto nous rejoigne à l’OM et qu’il partage notre vision pour l’avenir du club. Roberto a compris la solidité du projet sportif que Pablo est en train de construire et je suis convaincu que sa passion et son expérience contribueront à valoriser le potentiel de l’équipe et du club. Son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux et constitue un élément essentiel de notre stratégie pour les futurs succès de l'OM », a lâché le propriétaire de l'OM dans le communiqué publié par le club marseillais.

La vente de l'OM s'éloigne encore ?